Kika Silva rompe el silencio y enfrenta rumores de infidelidad de Gonzalo Valenzuela: “Ridículos”

A un año de haberse casado con Gonzalo Valenzuela, Kika Silva rompió el silencio y enfrentó directamente los rumores de supuestas infidelidades que habrían sacudido su matrimonio con el actor.

Tras esta polémica, en una conversación con Alfombra Roja, Silva señaló: “Todo lo que se pueda decir o no decir es parte también de nuestro trabajo, es parte de lo que uno vive. Así que siempre se conversa como parte de lo cotidiano”.

Sin embargo, la modelo no se guardó nada al calificar las versiones de infidelidad como totalmente falsas.

“Eran ridículos. O sea, daban fechas y lugares donde no estábamos, entonces no es ni tema de hablar, la verdad. Como que no”, afirmó con evidente molestia.

Además, en medio de la polémica, Kika también habló sobre el vínculo que mantiene con los tres hijos de Valenzuela —Silvestre (16) y Alí (11), fruto de su relación con Juana Viale, y Anka (5), su hija con María Gracia Omegna—, asegurando que la convivencia ha sido positiva desde el inicio.

“Tengo mucha suerte que me hayan tocado ellos (...) Son tres niños espectaculares, así que, como digo, tuve suerte de que me tocaran esos niños”, expresó.

Finalmente, agregó: “Desde el día uno tuvimos buena relación. Insisto en que tengo suerte porque ellos me lo han hecho fácil. Gonzalo tiene una buena relación con sus hijos, entonces creo que eso es también lo que hace que sea más fácil”.

