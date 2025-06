Kika Silva alza la voz ante múltiples rumores de una separación con Gonzalo Valenzuela: “No es cierto”

Luego de la ola de rumores que apuntaban a una eventual separación entre el actor nacional Gonzalo Valenzuela y la comunicadora Kika Silva tras haber contraído matrimonio en abril del año 2024, fue la propia influencer quien decidió romper el silencio, e incluso referirse a los dichos sobre una supuesta infidelidad de parte del intérprete.

A través de sus redes sociales, Silva alzó la voz intentando aclarar los múltiples comentarios que apuntan a un quiebre entre ambos, situación que desmintió de manera tajante. “Nunca salgo a desmentir todo lo que dicen, pero luego de mil mensajes y llamados de periodistas y amigos…”, comenzó señalando la ex reina del Festival de Viña.

Bajo este contexto, la también modelo apuntó contra “un portal de farándula (que no quiero mencionar porque necesitan precisamente ser más conocidos), que no deja de inventar situaciones o levantar rumores que me involucran a mí y Gonzalo”.

“Solo decirles que no es cierto que nos separamos, que no es cierto que descubrí una infidelidad gracias a ellos”, añadió, desmintiendo por completo los rumores de una eventual separación entre ambos tras un año de contraer matrimonio.

Posteriormente, ironizó sobre los múltiples comentarios que apuntan a que le habría sido infiel al interior de una discoteque capitalina. “Así estaba, cocinándome, el día que supuestamente estaba en una discoteque siendo infiel”, finalizó Kika Silva, dejando en claro que se mantienen más juntos que nunca junto al actor nacional.

