Kenita Larraín se habría separado de Sergio Ader tras 11 años de matrimonio por presunta violencia intrafamiliar

En las últimas horas se dio a conocer que Kenita Larraín se habría separado de su esposo Sergio Ader luego de 11 años de matrimonio, tras presunta violencia intrafamiliar.

La periodista Fany Mazuela reveló en el programa "Chismosos" de TVR, que la separación se debería a "situaciones graves que pasaron al interior de esa relación".

Explicó que el quiebre responde a que la numeróloga habría sufrido violencia intrafamiliar desde 2016, cuando nace la hija de ambos.

La profesional aseguró que "lamentablemente, Kenita Larraín fue víctima de Sergio Ader, empresario argentino. Víctima de violencia intrafamiliar. Recibí documentos que acreditan esto; es muy lamentable, ella siempre apostó por la familia, por el amor".

Añadió que "esto está acreditado en la justicia, ella hizo una demanda en el Juzgado de Familia. Finalmente, el Juzgado de Familia lo deriva al Ministerio Público por la gravedad del asunto, porque es un maltrato habitual".

Según informó, el documento que recibió detalla sobre "maltrato habitual desde que nació su hija".

"En su relato dice que al principio lo normalizaba y esto fue In crescendo al punto de hacer esta demanda", complementó.

Mazuela dio a conocer que se contactó con Kenita, pero que ella no respondió su mensaje. "No me contestó, me dejó en visto, pero no me lo negó. No lo puede negar porque esto es real".

La opinóloga explicó que el empresario argentino "tuvo que abandonar el hogar familiar por orden de la justicia, indicar a tribunales dónde está viviendo actualmente porque quedó apercibido porque la investigación sigue".

Finalmente, indicó que Larraín "tiene visitas de Carabineros en su casa para resguardarla, orden de alejamiento de este energúmeno".

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