Kel envía sentido mensaje a Pangal Andrade y le responde a Nano Calderón: “No tengo ningún tipo de relación hace más de 10 años”

La revelación del embarazo entre Melina Noto y Pangal Andrade, el que filtró Raquel Argandoña, ha traído más de un coletazo para los Calderón, luego de que surgieron rumores que habría sido Kel la encargada de desclasificar la información a su madre.

Fue el propio hermano de la influencer, Hernán “Nano” Calderón quien apuntó en contra de ella, y la acusó de ser infiel en medio de sus buenos deseos para Andrade. “Por cierto, felicitaciones Pangal por rehacer tu vida con una mujer que sí vale la pena, y no con una que te gorriaba (sic) con tus mismos amigos día y noche”, expuso en sus redes sociales.

“Por cierto, no sé para qué le cuentan algo tan personal a una mina que filtró fotos XXX de Alejandra Álvarez, sin importarle hasta los hijos de ella... dos dedos de frente. Eso ya dice mucho de una persona. Quien las filtró fue Kel, por si aún hay alguien con alguna duda... años diciéndolo y le van a contar algo a ella... dos dedos”, añadió.

Esto provocó la respuesta de la propia Raquel Calderón, quien de la misma forma, a través de su cuenta personal de Instagram, se desmarcó de los dichos de su hermano. “Solo puedo decir que me encantaría ser excluida de toda esta historia en la que no tengo nada que ver”, comenzó señalando Kel, quien añadió: “Considero que no me corresponde para nada opinar sobre relaciones que no son la mía, eso es lo más respetuoso. No lo he hecho nunca y no voy empezar ahora”.

“Simplemente, desearle a Pangal toda la felicidad del mundo en la nueva etapa que comienza. Estoy segura de que será un tremendo padre”, continuó en su mensaje, haciendo un énfasis en “lo que otras personas puedan decir, teorizar o inventar en los medios de comunicación es una narrativa que les pertenece a ellos, no a mí”.

Para finalizar, le dedicó unas palabras a Hernán Carlderón. “Sobre mi hermano, no me puedo referir respecto a lo que diga alguien con quien no tengo ningún tipo de relación hace más de 10 años y con quien espero no volver a tenerla en el futuro”, concluyó tajante la abogada de profesión.

PURANOTICIA