Kel Calderón sufrió un accidente en Vietnam: "Hay que tener muchísimo cuidado con las motos"

A través de redes sociales, Kel Calderón, ha compartido diversos registros de su viaje en Vietnam.

Ahora, la influencer reveló a sus seguidores que lamentablemente sufrió un accidente en la calle del país asiático, y advirtió sobre las personas que conducen motocicletas.

“Igual hay que tener muchísimo cuidado con las motos que andan por todos lados”, escribió en sus historias de Instagram, haciendo referencia de que no manejan muy bien.

Después, Kel informó que sufrió una quemadura en una de sus piernas, luego de que una moto le pasara a llevar con el tubo de escape, lo que le provocó la herida.

“Dicho y hecho. Me quemé la pierna derecha porque la pase a llevar con el tubo de escape caliente de una moto, pero mientras grababa este video seguía ignorándola, haciendo cómo que no me dolía jajaja”, señaló Calderón.

Minutos más tarde, Kel compartió cómo quedó su pierna momentos después del accidente.

