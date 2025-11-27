Kel Calderón rompe récord: revelan la millonaria cifra que cobró por su entrevista más polémica

Aunque todos creían que Kaminski lideraba la lista, Danilo 21 destapó que Kel es quien más ha cobrado por hablar en televisión, cifra que dejó incluso a Sergio Rojas impactado.
Con el renacer de la farándula, también volvieron las cifras obscenas que algunas figuras están cobrando por sentarse a hablar frente a las cámaras. Y aunque muchos daban por hecho que el “récord” lo tenía Francisco Kaminski con los 15 millones que habría negociado con Only Fama, la realidad resultó aún más jugosa.
El panelista y tiktoker, Danilo 21, aseguró que quien realmente se llevó la entrevista más cara hasta ahora no fue Kaminski, sino que Kel Calderón. Sí, la misma Kel que en abril llegó a CHV para “romper el silencio” sobre el eterno drama familiar que arrastra hace años. Y al parecer, ese silencio no se rompió barato.
"Fue una entrevista muy polémica, una persona cobró 20 millones de pesos y yo quedé peinado para atrás", confesó Danilo en Qué Te Lo Digo de Zona Latina, dejando claro que el negocio fue mucho más millonario de lo que se rumoreaba.
La reacción en el panel no se hizo esperar. "Nunca nadie había cobrado una cifra de esa magnitud", exclamó un sorprendido Sergio Rojas, sintetizando lo que muchos televidentes también pensaron que la farándula está más cara que nunca.
PURANOTICIA