Kel Calderón frena en seco rumores de embarazo con tajante respuesta: “Mis únicas guaguas son…”

Kel Calderón volvió a encender las redes, pero esta vez no por una polémica amorosa ni un evento fashionista, sino por una pregunta que desató todo tipo de especulaciones. Y es que a la influencer le lanzaron sin filtro una duda que tocó directamente su vida privada: “¿Estás embarazada, verdad?”.

Lejos de esquivar el tema o dejar que crecieran los rumores, Kel reaccionó de inmediato y decidió cortar de raíz cualquier teoría sobre una supuesta maternidad en medio de su relación con Renzo Tissinetti.

“No, no, no. Mis únicas guaguas son la Martina y Lucifer“, respondió tajante, dejando claro que no hay bebé en camino… al menos por ahora.

Pero como era de esperarse, la respuesta vino con detalle incluido. La hija de Raquel Argandoña se refería a sus inseparables mascotas: su perrita Yorkshire y su gata, quienes —según dejó ver— son las verdaderas protagonistas de su vida actual.

Incluso, aprovechó la instancia para compartir imágenes de ambas con sus seguidores, reforzando su mensaje y, de paso, bajando el perfil a cualquier especulación.

Así, Kel vuelve a marcar límites sobre su vida personal y deja en claro que, aunque muchos estén atentos a cada paso que da, por ahora su rol de “mamá” se limita a sus fieles compañeras de cuatro patas.

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