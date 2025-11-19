Keanu Reeves sorprende con carta de agradecimiento a la PDI luego del hallazgo de sus relojes robados

Keanu Reeves volvió a convertirse en noticia en Chile, pero esta vez no por una película de acción, sino por un gesto que dejó a muchos con la boca abierta. El actor envió una carta escrita a mano a la PDI y a la Fiscalía chilena después de recuperar sus lujosos relojes robados, un episodio digno de un guion hollywoodense.

El protagonista de “John Wick” se tomó el tiempo de redactar una misiva para agradecer a las instituciones que participaron en la operación que permitió dar con sus exclusivas piezas. "Es con profunda gratitud y aprecio que escribo esta carta", comenzó el intérprete, según publicó Los Angeles Times, dejando claro que el asunto no era menor para él.

En su mensaje, Reeves no escatimó en elogios y extendió sus agradecimientos al "Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles, la Oficina del Agregado Legal del FBI en Santiago de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Chile".

El actor continuó con un tono solemne: "Muchas gracias por todo su esfuerzo, dedicación, profesionalismo y cooperación transfronteriza", destacando la coordinación internacional que permitió cerrar el caso.

No es menor recordar que los Rolex sustraídos —avaluados en cerca de 10 mil dólares— aparecieron en diciembre de 2024, cuando la PDI logró ubicarlos durante un allanamiento en Peñalolén. Una recuperación que, al parecer, dejó tan impresionado a Reeves que no dudó en responder con un gesto que hoy recorre la prensa mundial.

