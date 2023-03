Karol Lucero y Marcela Sabat protagonizarán un tenso momento en «La Divina Comida»

En las últimas horas, se dio a conocer quiénes serán los cuatro anfitriones del capítulo de este sábado de «La Divina Comida» de Chilevisión.

Se trata de personas del mundo de las comunicaciones, la salud y la política, eston son: Karol Lucero, Evelyn Bravo, Ramón Kong y Marcela Sabat.

Y serán el comunicador con la exsenadora quienes vivirán un tenso momento, al analizar las "funas" de las que ha sido víctima el exintegrante de Mega.

“Me pasó algo que todavía no lo entiendo, porque no he hecho nada malo, porque no tengo nada que ocultar”, dijo Lucero, según consigna Página 7.

Tras esto, Sabat reaccionó y le dijo "yo te escucho y por favor, en la mejor de las ondas, partamos de que fue una mala broma, porque cuántos niños y niñas te siguen”, afirmó la exsenadora, en relación a cuando simuló tener sexo oral por debajo de una mesa en radio Carolina.

“Probablemente, si tú lo tomas con esa liviandad, es a lo mejor el mea culpa que tienes que hacer. Es una mala talla, porque es machista, es súper sexista“, agregó.

“Ahí discrepo contigo, porque primero ¿cómo sabes que era una mujer si no se ve quién es la persona?“, contestó Lucero.

“Tú dijiste después que había sido una mujer”, contestó la exparlamentaria, a lo que Karol se defendió diciendo que “no, yo no dije que había sido una mujer”.

“¿No contaste que era una compañera de trabajo?”, le consultó Sabat. “No, si no era una compañera de trabajo, y la persona que estaba ahí lo hizo por su propia voluntad, ¿por qué ella no pudo haber decidido hacer esa broma? Y yo solo fui parte de eso“, sostuvo locutor.

La exlegisladora le hizo ver a Lucero que el "conocido" era él, ante lo que el joven declaró: "Exacto, entonces ahí es donde está el punto. Tú me juzgas por ser conocido“.

“No te estoy juzgando”, replicó Sabat, ante lo cual, Karol le dijo, “no, pero lo llevaste para el lado sexista, como que hay que terminar con ese tipo de cosas. Yo, cuando explotó este vídeo, inmediatamente ofrecí disculpas”.

“Hice el mea culpa y recibí una sanción radial, y dos años después es la funa, ¿es eso para ir a una marcha con un cartel contra alguien que lo hace? (…) ¿Qué más tenía que hacer o qué me tenía que pasar para que eso se olvidara?”, manifestó el ex «Mucho Gusto».

Ante esto, Marcela le dijo: “Dejar de tomarlo como natural, dejar de tomarlo como normalidad, como que es una talla que da risa”.

Finalmente, el animador sostuvo que “yo creo que ese es el problema, las personas que lo toman a la gravedad como tú, como si fuera una ofensa sexual o sexista es donde está el error, pero ese error ya no es mío, es de ustedes como lo interpretan”, argumentó.

(Imagen: Chilevisión)

PURANOTICIA