Karol Lucero tras dichos de Faloon Larraguibel: “Nunca he hablado de ella”

La semana pasada, la animadora de “Zona Latina” Faloon Larraguibel, en una dinámica de preguntas y respuestas con los televidentes, se refirió a su relación actual con Karol Lucero y si seguían teniendo contacto, tras su quiebre hace más de 10 años.

La ex “Yingo” fue categórica en señalar que no existían lazos entre ellos: “Cuando yo terminé mi relación con él, dejé (todo eso cerrado). Cero relación, nada, ninguna. No lo he visto nunca más… y prefiero no verlo”.

En conversación con Likemedia Tv, Karol prefirió no ahondar en los dichos de Larraguibel, y aseguró que sobre ella: “Voy a mantener una postura que siempre he tenido respecto a mis exparejas”.

“Nunca hablo de ellas, guardo los mejores recuerdos. Respeto todo lo que puedan decir, opinar, pero no me refiero a ellas”, sentenció el exconductor de radio Carolina.

“Nunca he hablado de Faloon, de Natalia ("Arenita"), de la Cata (Vallejos). Creo que no corresponde”, sentenció.





(Imagen: @Likemedia_tv)

PURANOTICIA