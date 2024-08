Karol Lucero se refirió a los cinco años de funas en su contra: "Estoy cansado de vivir constantemente con este sentimiento de culpa"

Karol Lucero utilizó sus redes sociales para reconocer que "estuve mal" al opinar sobre el fallecido Felipe Camiroaga y, luego, entregar algunos detalles acerca de su sentir tras cinco años de constantes funas por acciones que ha protagonizado a lo largo de su carrera en los medios de comunicación, ya sea en la televisión o en la radio.

Tras haber dicho que el ex animador de TVN era "engreído" y que "hoy estaría completamente funado", el ex chico «Yingo» utilizó su cuenta en Instagram para señalar que "lamento haber herido sensibilidades respecto a la figura de Felipe Camiroaga, persona a la que admiré profundamente por tu carisma y talento".

"Sólo di mi opinión. Nada más. Pero fue absolutamente innecesario hablar de alguien que ya no está. Estuve muy mal ahí. Lo siento", continuó.

Tras hacer una reflexión filosófica sobre los errores y cómo superarlos, el comunicador se refirió a las funas que ha vivido desde el año 2019, las cuales proliferaron fuertemente durante el estallido social, etapa que reconoció que aún no logra superar.

"Ya llevo docenas de funas, simplemente por ser quien soy o decir lo pienso (...) Me he parado de cada una de ellas por la convicción de que nunca le he hecho daño a alguien, pero estoy cansado de vivir constantemente con este sentimiento de culpa y tratando de no equivocarme sin entender, al mismo tiempo, el por qué tengo prohibido equivocarme", añadió Lucero en su mensaje.

Finalmente le preguntó a sus seguidores: "¿Díganme cómo renuncio? ¿Como se hace eso? Llevo cinco años fuera de los medios convencionales, trabajando sólo para quienes me siguen en las redes, pero no se cómo terminar con todo esto que me aqueja desde el 2019. Gracias a los que pasan por aquí sin destrozar mi salud mental".

