Karol Lucero rompe el silencio y reconoce infidelidad a su esposa con una DJ: "Asumo mi error"

Karol Lucero volvió a estar en el centro de la controversia luego de que la semana pasada surgiera un polémico rumor sobre una posible infidelidad a su pareja, Fran Virgilio, con la DJ Ilaisa Henríquez, conocida como Dj Isi Glock.

Todo comenzó cuando la artista insinuó en una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram que había tenido un encuentro íntimo con Karol, algo que él mismo terminó confirmando la jornada de este lunes.

A través de una declaración enviada a la periodista Paula Escobar, el exanimador de Yingo admitió haber tenido una relación íntima con la exfuncionaria de Carabineros de 26 años.

A través de Whatsapp, Karol señaló: “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí“, donde a la vez acusó a Henríquez de querer sacar provecho de la situación.

“Estoy seguro de que esto lo planeó, salir en TV y que le van a pagar (a Ilaisa). Pero eso no es excusa. El casado soy yo y no debí hacerlo", agregó.

“Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto. Por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error”, sentenció.

Tal como reveló el animador, el tema ya fue conversado con su esposa, “y mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella”.

KAROL DANCE E ISI GLOCK

El domingo por la noche, Ilaisa Henríquez fue invitada al programa farandulero, Primer Plano, donde reveló que conoció a Karol Dance mientras trabajaba como reemplazo del sonidista en Like Media.

Tal como detalló la DJ, el encuentro entre ambos ocurrió hace dos semanas en las instalaciones de la misma productora.

Henríquez, quien aseguró identificarse como lesbiana, explicó que deseaba vivir una experiencia con un hombre y que, en ese momento, creía que Karol ya no estaba en una relación con Fran Virgilio, con quien recordemos lleva nueve meses de casado.

