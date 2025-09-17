Karol Lucero rompe el silencio desde Costa Rica y desmiente rumores sobre "retiro espiritual"

Desde Costa Rica, Karol Lucero rompió el silencio ante los rumores y comentarios que han surgido en torno a su reciente viaje al Caribe.

El exanimador utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente las versiones que apuntaban a un supuesto "retiro espiritual", información que atribuyó a una invención de la prensa.

Las especulaciones comenzaron luego de que Lucero compartiera en sus redes imágenes del país centroamericano, generando diversas interpretaciones, especialmente tras su mediática ruptura con Fran Virgilio.

En sus primeras publicaciones, el también comunicador mencionó que su objetivo era desconectarse y disfrutar del entorno natural, pero negó que se tratara de un proceso de introspección como algunos medios habían sugerido.

"Estoy en Costa Rica, pero es FALSO que vine a un retiro espiritual, la prensa inventó eso y hay gente que cree", declaró Lucero.

"Solo vine a un viaje en busca de retroinspección (sic) y a disfrutar la vida que es muy corta para desperdiciarla. Lo que nos aproblema hoy, hay que transformarlo en aprendizaje para mañana", agregó el exchico Yingo.

PURANOTICIA