Karol Lucero reitera sus ganas de volver a la televisión a pesar de sus errores del pasado: "Ya pagué"

Ya han pasado casi seis años desde que Karol Lucero abandonó Mega, y en más de una oportunidad, el comunicador ha señalado sus deseos de regresar a la pantalla.

En una conversación con FMDOS insistió en su deseo, y confesó que de algún modo ya “pagó” por sus errores del pasado. Recordemos que en 2019, se viralizó un video donde Karol Dance tocaba la zona íntima de Manelyk Gonzáles, una participante del reality Resistiré.

“De alguna u otra manera, sí, yo espero mi redención televisiva. A mí se me ha cuestionado por muchas cosas, pero nunca por algún delito. Nunca he tenido una denuncia formal en ningún lugar ni he recibido un ataque de alguien por las acusaciones que se me imputaban. Siempre he estado tranquilo, pero afortunadamente, nunca se me cuestionó por mi trabajo”, aseguró Lucero.

“Estoy esperando el momento. Creo que ya he demostrado que soy un tipo resiliente, he ofrecido disculpas por las cosas en las que me he equivocado, con quizás, comentarios o actitudes que obedecen a otra generación. Pero si hay alguien que crea que debía haber pagado, creo que ya es suficiente todo el tiempo que ha pasado”, agregó.

“Entonces, no creo que haya alguien que diga: ‘No, este hueón no ha pagado’, porque no he cometido ningún delito grave. Una pena aflictiva es de tres años y un día, y yo ya llevo cinco años aguantando muchas cosas en redes sociales, como si de verdad hubiese cometido algún crimen”, cerró.

PURANOTICIA