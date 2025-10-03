Karol Lucero reaparece en sus redes sociales y demuestra que no se rinde por Fran Virgilio: “El amor logra ser más fuerte que el error”

Tras un tiempo fuera del país, Karol Lucero volvió a conectarse con sus seguidores a través de redes sociales, donde respondió diversas preguntas y entregó pistas sobre sus planes a futuro con su esposa, Fran Virgilio.

"Cuando existe la voluntad de ambos y el amor sigue siendo el motor, cualquier obstáculo puede transformarse en aprendizaje", señaló el exchico Yingo.

"Lo importante es que, si el amor logra ser más fuerte que el error, entonces aún hay razón para intentarlo de nuevo. Solo el tiempo te dará la respuesta, respeta el espacio de tu pareja", agregó.

Pero eso no es todo, ya que el locutor reafirmó que está dispuesto a pelear por su esposa: "Yo al menos no me doy por vencido, intentarlo siempre será mejor que preguntarse eternamente qué hubiera pasado".

"Lo que hoy parece un final, mañana puede revelarse como un nuevo comienzo disfrazado. Tal vez el camino nos lleve de vuelta a la misma persona, tal vez a otro camino que aún no imaginamos", añadió Lucero en su cuenta de Instagram.

Finalmente, hizo un llamado a todos quienes lo juzgaron públicamente: "Lo primero es que no permitan que nadie se meta u opine sobre su relación, el proceso que vivirán solo es de ustedes dos", cerró.

