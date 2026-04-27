Karol Lucero habla sin filtro sobre la postulación de Cata Vallejos en Miss Universo Chile: "Esto tiene otra connotación..."

Karol Lucero volvió a encender la polémica al referirse nada menos que a su expareja, Cata Vallejos, luego de que en Instagram le lanzaran la pregunta que muchos ya se estaban haciendo: ¿la ve como Miss Universo Chile? Aunque intentó moverse con cuidado, el ex rostro televisivo terminó diciendo más de lo que algunos esperaban.

"No me gusta hablar mucho de mis exparejas, sin embargo, esto tiene otra connotación", partió diciendo.

Pero lejos de esquivar el tema, Lucero se metió de lleno en el debate, incluso deslizando una especie de análisis sobre cómo han cambiado los certámenes de belleza en Chile, insistiendo en que hoy no basta solo con una cara bonita y que hay que mirar el panorama completo antes de coronar a alguien.

Aun así, cuando se trató de Cata Vallejos, no se guardó absolutamente nada y la llenó de elogios, dejando entrever que, al menos para él, corre con ventaja.

"La Cata es de esas mujeres que puede hacer lo que quiera, conseguir lo que quiera, tiene todas las herramientas", agregó.

Por si fuera poco, también puso el foco en su apariencia física, lanzando una frase que ya está dando que hablar en redes.

"Debe ser una de las mujeres más guapas de las últimas dos décadas en Chile", añadió.

Pese a sus comentarios, Lucero intentó mantener cierta distancia, recalcando que la decisión no debería centrarse en una sola figura, sino en evaluar a todas las candidatas. Sin embargo, sus palabras ya instalaron la duda: ¿es Cata la favorita silenciosa?

Cabe recordar que Karol Lucero y Cata Vallejos fueron una de las parejas más comentadas de la TV chilena, con una relación que se extendió entre 2014 y 2016. Tras su quiebre, cada uno siguió su propio rumbo, pero queda claro que, al menos mediáticamente, la historia todavía da de qué hablar.

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