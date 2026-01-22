Karol Lucero explota contra funa por supuesta deuda de su matrimonio: “No se esperaba una declaración así”

El nombre de Karol Lucero vuelve a estar en el centro de la polémica tras enfrentar otra mediática funa.

Esta vez, el conflicto surgió en Zona de Estrellas, donde se reveló que el comunicador supuestamente no habría saldado algunos pagos a Pedro Álvarez, el encargado de organizar su ya terminado matrimonio con Fran Virgilio.

Pero Karol no se quedó callado. A través de Pablo Candia, el ex panelista de Mucho Gusto salió a defender su versión de los hechos, asegurando que todo ha sido exagerado por el cahuín que sigue rondando su controvertido quiebre con la influencer.

Según Candia, Karol habría declarado: "Karol asegura que sí pagó a la productora del evento. También al servicio de banquetería, iluminación y a todos los proveedores y cuenta con absolutamente todos los contratos", dejando claro que, según él, no hay deudas pendientes.

Pero el comunicador no se detuvo ahí. También abordó el famoso reel que Pedro Álvarez reclamó, aclarando: “Con respecto al reel que reclama Pedro, desconoce el acuerdo que tenía con Fran. No sabe si eso quedó pendiente o no. Pero él no quedó conforme con ese trabajo en particular y ese reel habría sido solo por la buena onda".

Para cerrar la polémica, Candia añadió que Karol incluso se contactó con su ex esposa para explicarle toda la situación: “Ella quedó bastante sorprendida por lo mismo. No se esperaba una declaración así de Pedro Álvarez y quizás por eso Pedro hizo hoy el comunicado retractándose”.

Finalmente, Karol recalcó contundente: “Con Fran no le debemos dinero a nadie. Pagamos todo. Hubo unos pequeños canjes, pero más del 90% fue pagado”, dejando en claro que, según su versión, la polémica no pasa de ser un malentendido amplificado por las redes y los medios.

PURANOTICIA