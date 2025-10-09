Karol Lucero en el ojo del huracán: DJ Isi Glock anuncia demanda por video íntimo grabado sin consentimiento

El drama para Karol Lucero no hace más que intensificarse. Si creía que la infidelidad con la DJ Isi Glock solo le traería problemas en su vida personal y que bastaría con intentar reparar su matrimonio, estaba muy equivocado. Ahora, el comunicador enfrenta un conflicto legal que amenaza con ponerlo en jaque.

Así lo dejó claro la misma DJ Isi Glock en una entrevista con La Cuarta, donde anunció que iniciará acciones judiciales contra Lucero por haber grabado sin consentimiento el encuentro íntimo que tuvieron en las oficinas de Like Media. La polémica no solo salpica su vida privada, sino que ahora desemboca en tribunales.

Además, la DJ señaló que Karol le habría mostrado la galería de su celular donde tenía los registros de sus encuentros con distintas mujeres con las que se ha involucrado en el último tiempo.

"Todo eso ya está en curso. Si él cree que por irse a un retiro espiritual lo salva de un delito, está muy equivocado”. sentenció Glock.

Finalmente, agregó que: “Lo único que hace él en este minuto es algo que conversamos una vez: alejarse cuando hay problemas para que la gente se enfoque en otras cosas y se olvide de ti un poco. Fue un consejo que él me dio hace tiempo y es exactamente lo que hace ahora, lo que no significa que no tendrá consecuencias en cuanto toque Chile".

