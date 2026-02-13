Karol Lucero descarta volver con Fran Virgilio y se sincera sobre abrirse al amor: “No creo en las segundas partes”

Tras la entrevista de Fran Virgilio en Sin editar, el comunicador abordó sin filtros su infidelidad, asumió responsabilidades y reveló si estaría dispuesto a iniciar una relación con una famosa.
La historia entre Karol Lucero y Fran Virgilio volvió al centro de la conversación pública luego de que la influencer rompiera el silencio sobre su quiebre en el podcast Sin editar, conducido por Pamela Díaz. En el espacio, Fran se refirió por primera vez a la ruptura tras la infidelidad del comunicador, asegurando que fue un proceso doloroso, aunque hoy se siente contenida por su entorno y el cariño del público.
Poco después, el propio Karol respondió a las consultas de sus seguidores en Instagram, donde abrió una ronda de preguntas y respuestas. Allí fue directo al ser consultado sobre la posibilidad de retomar la relación.
“Nunca he vuelto con una ex, no creo en las segundas partes, más aún cuando maté lo más importante de una relación, la confianza; así que decidí dar vuelta la página. De todas formas, nada es perfecto o no hubiese pasado lo que ocurrió”, afirmó, descartando de plano una reconciliación.
El exchico Yingo profundizó en su reflexión y lanzó una frase que rápidamente llamó la atención en redes sociales: “No todo lo que brilla es oro, y hasta las rosas más hermosas tienen espinas”.
En su descargo, también asumió responsabilidad por lo ocurrido. “Yo metí las patas hasta el fondo y lo asumí, ¿qué más podría hacer? Frente a tamaña traición recibí el castigo que merecía. Me arrepiento y ofrecí disculpas. No busqué el perdón porque ni yo soy capaz de perdonarme”, expresó.
En esa línea, reconoció el impacto de su error: “Boté 7 años de relación, cambié más de 2.500 días por 1 (pésimo por lo demás) pero jamás borraré lo lindo que vivimos y me quedo con eso”. Asimismo, admitió que deberá convivir con las críticas: “Viviré siempre con una espina que aunque quiera olvidar, siempre habrá una decena de aquellos que les gusta meterse en la vida de otros que me lo recordarán; ya aprendí a vivir con ello. Yo con la frente alto enfrenté mi mala decisión, acepté las consecuencias y decidí seguir adelante”.
Consultado por el crecimiento profesional de Fran en redes sociales, Karol fue enfático: “Si pudo sacar algún provecho de todo esto es lo mínimo que merece, le deseo lo mejor. Por el pasado ya no puedo hacer nada, pero sí por mi presente y futuro”.
Cabe recordar que, tras el quiebre, Francisca ha fortalecido su trabajo como creadora de contenido y colaborado con distintas marcas, consolidando su faceta como influencer.
Finalmente, el comunicador también fue consultado sobre la posibilidad de iniciar una relación con una mujer famosa. Su respuesta fue clara: “Por ahora no saldría con nadie; no está dentro de mis planes; aunque uno nunca sabe lo que tiene la vida para uno; pero en mi última relación de 7 años no era famosa ni influencer cuando la conocí… es algo que no influye en nada para mí a la hora de conocer a alguien”.
