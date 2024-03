Karol Lucero apoya a Faloon Larraguibel tras sufrir VIF y trata en duros términos a Jean Paul Pineda

El pasado viernes, supimos el lamentable caso de violencia intrafamiliar que sufrió la animadora de televisión Faloon Larraguibel, a manos de, su todavía esposo, el futbolista Jean Paul Pineda.

Además, durante los últimos días, personas cercanas al rostro de Zona Latina han denunciado más actitudes violentas del deportista hacia la madre de sus hijos, e incluso, se han filtrado audios y fotos donde se pueden ver los hematomas producto de la golpiza.

La ex pareja de Larraguibel, Karol Lucero, le mandó todo su apoyo y se refirió en duros términos a Pineda. "Me generó tristeza cuando lo leí porque bueno conozco a Faloon, tuvimos una relación muy linda, yo generalmente no hablo de mis exparejas porque por respeto, pero esto va más allá de la relación que pudimos tener", dijo para el canal Like Media.

"Ninguna mujer merece ser tratada de la forma en que escuché unos audios que se publicaron y no solo los audios, imágenes de moretones, de lesiones. Creo que es hora de que eso se acabe, que se tomen medidas severas contra cualquier persona que maltrate a una mujer", señaló "Karol Dance".

"En el caso de ella, considero que es una tremenda persona, debe ser por lo que la conocí, una gran madre, una extraordinaria mamá, entonces no merece ninguna mamá ser maltratada frente a sus hijos, que sus hijos tengan que poner en alerta lo que está ocurriendo", agregó.

Por otra parte, tuvo muy duras palabras contra Jean Paul Pineda: "Cualquier hombre, y decirlo sin cómo, sin tapujo de que cualquier hombre que maltrata a una mujer es simplemente un maricón, y espero que ese tipo de situaciones no ocurran más en nuestro país, se hagan las denuncias pertinentes y ese tipo de personas paguen, porque no pueden quedar impunes , ojalá no ocurren y las mujeres no aguanten".

"Creo que ninguna persona tiene que aguantar ser maltratada, ninguna persona merece ningún tipo de maltrato cuando eso ya traspasa una relación es porque eso ya no es sano, ni para ningún hombre ni ninguna mujer, y tienen que salir de ahí, es lamentable", reflexionó el ex "Yingo".



(Imagen: @likemedia_tv)

PURANOTICIA