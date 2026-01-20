Karol G y Feid ponen fin a su historia de amor tras casi tres años juntos

Durante esta jornada comenzaron a circular los rumores sobre el quiebre entre Karol G y Feid, una noticia que rápidamente captó la atención del mundo del espectáculo. De acuerdo con lo informado por el medio internacional TMZ, los cantantes habrían decidido terminar su relación luego de cerca de tres años juntos.

La información causó un fuerte impacto entre los fanáticos de ambos artistas. Sin embargo, todo indica que el vínculo habría llegado a su fin de manera definitiva y sin mayores conflictos.

Según el citado medio, la separación se habría producido hace algunos meses y de forma tranquila, sin la intervención de terceros ni situaciones externas que influyeran en la decisión. Hasta ahora, ninguno de los dos artistas ha emitido declaraciones oficiales al respecto.

A pesar de la reserva en los detalles, fuentes cercanas a la pareja confirmaron la ruptura y señalaron que actualmente Karol G y Feid mantienen una buena relación. Todo apunta a que ambos optaron por cerrar esta etapa de manera consensuada, priorizando el respeto mutuo y sus proyectos personales.

La noticia resulta sorpresiva para sus seguidores, considerando que durante el verano pasado fueron vistos disfrutando de unas románticas vacaciones en Formentera. No obstante, en los últimos meses diversos medios ya se hacían eco de rumores de crisis, alimentados por la escasa interacción entre ambos en redes sociales y la ausencia de apariciones en eventos oficiales o celebraciones privadas.

Por ahora, el silencio de los artistas mantiene la expectación entre sus fans, quienes continúan atentos a cualquier confirmación oficial.

