Karol G posa sensualmente en Playboy y rompe el silencio sobre su ruptura con Feid

Karol G rompió el silencio al destaparlo TODO en su primera y explosiva portada de Playboy. “La Bichota” finalmente confirmó que su historia con Feid llegó a su fin.

El quiebre ya había sido filtrado en enero por TMZ, donde hablaban de una ruptura “discreta” y de una supuesta “buena relación” entre ambos. Pero ni una palabra oficial, hasta ahora, porque la estrella colombiana decidió hablar en la última edición de la icónica revista.

Sin nombrarlo directamente (aunque todos saben de quién habla), Karol lanzó frases que dejaron poco a la imaginación: "El año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas". Y por si quedaban dudas, remató con un giro total: "Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola".

Pero eso no fue todo. También aclaró que fue ella quien decidió poner punto final: "Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: 'Vaya, aquí estoy otra vez'. Pero luego lo vi de otra manera: 'Vaya, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí'".

Pero eso no es todo, ya que Karol G está a punto de hacer historia en Coachella 2026, que arranca este viernes en California. No es un show más: se convertirá en la primera latina en encabezar uno de los festivales más importantes del planeta.

La cantante —que contó con el empujón de Sofía Vergara para atreverse con Playboy— abordó el miedo real que existe en la industria al hablar contra figuras como Donald Trump y las polémicas redadas de ICE.

"La gente me dice: 'Es mejor que no lo hagas'. ¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: 'Oye, te estamos revocando la visa'. Te conviertes en carnada, porque algunas personas quieren mostrar su poder", lanzó Karol G, sin filtros.

Aun así, la artista dejó claro que no piensa quedarse callada para siempre: "Tengo un escenario enorme, y por eso quiero esperar, y si alguna vez alguien me hiciera algo, quiero pararme firmemente en mi escenario por mi comunidad. Por eso es posible que deba ser más cuidadosa, esperar mi turno y asegurarme de que, a través de esa oportunidad, pueda hablar y representar algo más".

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