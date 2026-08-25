Karol G dona un millón de dólares para ayudar a damnificados por terremoto en Colombia

La cantante Karol G se sumó al concierto benéfico «Voces por la Vida», realizado en Bogotá con el objetivo de reunir ayuda para las miles de personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto.

La artista realizó una millonaria contribución a la causa a través de su fundación Con Cora, concretando una donación de 1 millón de dólares destinada a apoyar a los damnificados por la emergencia.

Karol G participó en el evento mediante una transmisión desde Los Ángeles, Estados Unidos, donde apareció sobre un escenario dispuesto en distintos niveles y acompañado por una escenografía inspirada en grandes formaciones rocosas.

La cantante inició su presentación interpretando «Coleccionando heridas», acompañada por una banda de músicos. Posteriormente, hizo una pausa para dirigirse a los cerca de 40.000 asistentes que llegaron hasta el escenario del Vive Claro y a quienes siguieron el espectáculo a través de la televisión y plataformas digitales.

"Desde lejos pero mi corazón con ustedes, vinimos a cantar un ratico y a compartir este espacio todos juntos", expresó la artista, quien además aprovechó la instancia para realizar un llamado a los colombianos a mantener las donaciones destinadas a quienes resultaron afectados por el terremoto.

La tragedia ha dejado, según los antecedentes entregados durante el evento, 329 personas fallecidas, 4.592 heridas y 234 desaparecidas.

"No olvides por qué lo estamos haciendo (...) Lo estamos haciendo para seguir ayudando a los otros", manifestó Karol G.

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