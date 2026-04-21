Karol G confirma su regreso a Chile con nueva gira "Viajando por el mundo Tropitour"

La fiebre por Karol G está lejos de enfriarse. La colombiana volvió a encender a sus fanáticos tras confirmar su regreso a Chile con su gira "Viajando por el mundo Tropitour", anuncio que soltó al cerrar su paso por Coachella. ¿El detalle que desató la locura? Un mensaje proyectado en pantallas gigantes que dejó a todos gritando: "Nos vamos de tour".

Pero la emoción no se quedó ahí, ya que este martes, "La Bichota" decidió soltar la bomba completa y reveló las fechas de su ambicioso recorrido, con una gira que promete arrasar en 20 países entre 2026 y 2027.

En el caso de Chile, la jugada no es menor. Karol G volverá al Estadio Nacional, el mismo recinto que hizo colapsar en 2024 tras agotar tres fechas consecutivas. Un antecedente que genera muchas expectativas sobre lo que se viene.

Por ahora solo hay una fecha confirmada, fijada para el jueves 28 de enero de 2027 en el Estadio Nacional. Mientras tanto, los seguidores de la voz detrás de "Latina Foreva" ya pueden inscribirse en su sitio oficial para recibir novedades. Eso sí, hay un detalle que no ha pasado desapercibido: todavía no hay precios ni sistema de venta confirmados.

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