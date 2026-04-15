Karla Melo y Manuel “Dunga” Caro enfrentan rumores de una nueva crisis sentimental: actriz rompió el silencio

El mundo del espectáculo volvió a encender las alarmas tras la circulación de un fuerte rumor que apunta a una nueva crisis sentimental entre la actriz Karla Melo y el músico Manuel "Dunga" Caro.

Todo estalló luego de que el portal Infama afirmara que la pareja —que habría decidido darse una nueva oportunidad en 2025, incluso antes del diagnóstico de cáncer de la actriz— nuevamente habría tomado distancia.

Según el mismo sitio, la situación ya habría escalado al círculo más cercano de Melo, donde la intérprete habría comunicado directamente el supuesto quiebre definitivo. Pero eso no es todo: el medio también deslizó que el origen de esta nueva ruptura estaría marcado por una presunta infidelidad atribuida a Dunga.

Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas ha salido a confirmar o desmentir la información, manteniendo un silencio que solo ha alimentado las especulaciones. Sin embargo, un reciente mensaje publicado por Karla terminó por subir aún más la tensión y la curiosidad del público.

"Viajar sola no estaba en mis planes pero al parecer si en mi destino, y al final no estuve sola, estuve conmigo, me encontré, enfrenté mis temores, me alejé de todo y volví a mi. Se los recomiendo!!!! Una de las cosas que más me gusta hacer es viajar y si hace calor MEJOR! Soy muy feliz en el caribe. Y siempre puedes pedirle a alguien que te saque una foto! Jajajaja Qué foto les gusta más? A mi todas!", señaló Melo junto a una galería de fotos de su sanadora aventura.

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