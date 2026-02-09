Karla Melo se convierte en la primera carta confirmada para la corona de Reina del Festival de Viña 2026

La escena farandulera ya empieza a calentarse rumbo a Viña 2026. Esta vez, el nombre que sacudió las redes fue el de Karla Melo, actriz y cantante, quien fue proclamada por Prensa Chilena como la carta oficial de su espacio Todos Somos Viña para quedarse con la corona de Reina del Festival.

El anuncio no pasó desapercibido y vino acompañado de una declaración que encendió la polémica: “Melo es la primera candidata a Reina presentada por un medio digital en la historia del Festival de Viña del Mar”, afirmaron desde el medio, publicación que en cosa de horas superó los 100 mil “me gusta” en Instagram.

La noticia además tiene un trasfondo que no deja indiferente a nadie. En 2025, la artista enfrentó uno de los momentos más duros de su vida tras ser diagnosticada con cáncer de mama triple negativo. Hoy, con el tratamiento ya terminado y un proceso exitoso a cuestas, Melo reaparece en el ojo público con más fuerza que nunca.

Este miércoles se dará el vamos oficial a las votaciones, una etapa clave donde el respaldo del público puede inclinar la balanza y transformar esta candidatura en uno de los episodios más comentados —y polémicos— de la previa al Festival de Viña.

PURANOTICIA