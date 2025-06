Karla Melo evidenció su actual apariencia en medio de su lucha contra el cáncer de mama: “He decido llevar mi calva con orgullo”

La actriz nacional Karla Melo, ha compartido toda su lucha contra el cáncer de mama a través de sus redes sociales desde que hizo público su diagnóstico en marzo pasado, donde ahora dejó en evidencia una sincera reflexión sobre la compleja enfermedad.

“NO QUIERO QUE NADIE ME VEA ASÍ! Eso me dije esta mañana cuando me miré al espejo. Estoy flaca, no tengo pelos y me siento mal. Me siento mal! Eso es lo peor, lo que me da pena. Tuve mi quinta Quimio, una nueva, y no fue nada amigable, me habían advertido que esta era más fuerte que la anterior y así fue. Es muy triste no poder hacer las cosas simples que te gusta hacer… como comer”, comenzó relatando la también cantante.

Bajo este contexto, Melo aseguró que “luego de 7 días casi me siento yo de nuevo. Es difícil someterse a estos tratamientos que parecen peor que la enfermedad”.

“Las mujeres somos impresionantemente fuertes y valientes, y hoy con toda mi fuerza decido llevar mi calva con orgullo”, concluyó Melo su reflexión, la que acompañó de una fotografía en la que evidenció su actual apariencia, recibiendo una ola de comentarios positivos de sus seguidores.

