Karla Melo compartió sentida reflexión ante los efectos de la quimioterapia en su cuerpo: “Ya no aguanto más”

Esta semana, la actriz Karla Melo reveló a través de sus redes sociales que fue recientemente diagnosticada con cáncer de mama triple negativo en etapa 1, por lo que dio inicio a su tratamiento con quimioterapia.

Ahora, la también cantante compartió una sentida reflexión de lo que ha sido parte del tratamiento de la enfermedad, con la que fue diagnosticada durante el mes de enero de este año, y las consecuencias que esta ha traído en su cuerpo.

“Sin duda, que se nos caiga el pelo es una de las cosas más fuertes de enfrentarte a una quimioterapia. Si bien es una manifestación superficial del tratamiento, emocionalmente es duro, es impactante y te hace mirar la enfermedad cada día frente al espejo…”, comenzó relatando la protagonista de “El Reemplazante”.

“El primer oncólogo que vi fue súper frío para mi gusto... le pregunté: '¿se me va a caer el pelo?'. Me dijo: 'Sí o sí, a las dos semanas más o menos, pero quédate tranquila, que después vuelve a crecer’", agregó.

“Todo el mundo te dice eso, porque es verdad, pero uno no eligió raparse a lo Britney, uno no decidió raparse porque tenía ganas de tener un nuevo look. La realidad es que además de impresionante, la caída frágil del pelo es súper incómodo, todo el día hay pelos en tu ropa, en tu cama, en tu gente y hasta en el hociquito de mi Taylor (mi perrita)”, continuó Melo con su relato.

“Ya por comodidad, porque me duele el rasta que se me está formando de tanto pelo que se suelta de mi cabeza, no puedo peinarme ni lavármelo sola por temor a que se caiga… Es súper fuerte ver tanto pelo en el basurero. No sé cuándo lo haré, pero ya no aguanto más”, aseguró la intérprete.

En esta misma línea, Karla expuso que “hoy quiero celebrar a mi pelito que me ha acompañado por tantos años y etapas en que lo teñí rubio, rojo, oscuro, lo corté, decoloré, alisé, encrespé y hasta lo quemé. Sé que volverás a crecer y más hermoso”.

“Pero es difícil dejarte ir… aunque ni me preguntaste. Te vas porque te tienes que ir. Tal vez algunas personas no lo entiendan, pero sé que las mujeres lo harán, es parte de nuestra esencia, de nuestra feminidad y hasta de nuestros cambios emocionales”, concluyó.

