Karla Melo anuncia importante avance en su tratamiento contra el cáncer: "Llevo un mes sin quimioterapia"

La actriz compartió imágenes del proceso quirúrgico en redes sociales y actualizó a sus seguidores sobre su recuperación tras el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo.
La actriz chilena, Karla Melo, dio a conocer una alentadora noticia sobre su estado de salud: cumple un mes sin recibir quimioterapia.
Además, reveló que recientemente se sometió a una mastectomía parcial como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo, enfermedad que le fue diagnosticada a comienzos de este año.
La intérprete compartió imágenes del proceso quirúrgico a través de su cuenta de Instagram, donde también agradeció el apoyo recibido durante este difícil periodo.
"Ya llevo un mes sin quimios y además me operaron. Tuve miedo, dudas y nervios, pero como dice mi canción 'SERÉ FUERTE Y ENFRENTARÉ MIS TEMORES'", comenzó diciendo Melo.
La intérprete reveló que nunca había sido operada y que "estaba súper asustada pero he recibido muchas bendiciones por encontrarme con personas tan cálidas, los doctores, enfermeras, tens, el anestesista que me hizo reír hasta el momento en que me dormí, todos fueron bakanes!!! Gracias por cuidarme con tanta humanidad".
"Cuando desperté y me dijeron: Karla salió todo bien! Perfecto! Sentí una alegría enorme, una esperanza de que todo va a estar bien EN SERIO, y agradecí por todo lo que he recibido este año, cada terapia, cada abrazo, cada palabra, mensaje, energía positiva, me ha empujado para llegar hasta donde estoy ahora", agregó.
"Aunque el tumor haya desaparecido, la cirugía se hace igual, ahora queda esperar el resultado de esa biopsia. Vamos GUERRERAS que ganamos", cerró.
PURANOTICIA