Karen Paola y Juan Pedro Verdier muestran señales de reconciliación con un emocionante plan a futuro: "Quiero que crezca nuestra familia"

Si bien no lo han confirmado públicamente, todo indica que Karen Paola y Juan Pedro Verdier estarían en camino a retomar su vínculo sentimental, una vez que el uruguayo finalice su participación en Mundos Opuestos.

La pareja, que se separó a fines de 2024, habría decidido reavivar su relación luego de una profunda conversación, la cual fue transmitida en el más reciente episodio del reality de Canal 13, donde quedó en evidencia la intención de ambos de reconstruir su amor.



"Te extraño demasiado. No puedo más sin ti. Acá han pasado muchas cosas y este tiempo me ha servido para dare cuenta que vos y Guille son lo más importante en mi vida", le dijo Karen a Juan Pedro.



"Yo también mi amor. Lo más difícil ha sido estar lejos de ustedes y pensar que se podrían estar acostumbrando a que yo no esté, y armando sus días sin mí", respondió él.



Pero eso no es todo, ya que Juan Pedro se refirió a un comprometedor detalle, dejando en claro sus planes a futuro.

"Joche me dijo que su novia es enfermera y conoció a una persona que podría ayudarnos a ver la posibilidad de que tengamos otro hijo. Yo quiero que crezca nuestra familia y hagamos todos nuestros sueños realidad", expresó Juan.

Bajo esta misma línea, la cantante manifestó su emoción por casarse y de formar una "familia hermosa".

PURANOTICIA