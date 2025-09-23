Karen Paola ofreció sus disculpas a Cathy Barriga por antiguas burlas: "Me avergüenza"

Karen Paola, ex integrante de «Mekano», ofreció disculpas a su ex compañera de elenco, Cathy Barriga, de quien se burló durante un streaming con Carla Jara.

En esta antigua aparición, la cantante bromeaba por la situación judicial que vivía por entonces la ex Alcaldesa de Maipú, quien se encontraba bajo arresto domiciliario.

"Pesada, ya lo sabemos, está en su casa, encerrada, sin poder salir, ¡Qué pena por usted!", señaló Carla Jara en aquel entonces, mientras que Karen Paola replicó a estas palabras imitando pasos de robot, en honor a «Robotina», el apodo de la ex autoridad.

Tras su aparición en «Primer Plano», Barriga sostuvo que "ambas (Karen Paola y Carla Jara) están viviendo procesos importantes en sus vidas. Yo empatizo cuando las personas viven momentos difíciles, creo que está demás el comentario".

Tras estos dichos, las redes sociales se volcaron en contra de Karen Paola y Carla Jara, criticándoles duramente los dichos emitidos durante marzo pasado.

Frente a ello, la cantante ofreció sus disculpas a Cathy Barriga, diciendo que "no correspondía que yo me riera de su situación".

"Hoy no soy la misma persona que era entonces y me avergüenza profundamente mi actuar de ese momento. No lo recordaba, pero lo asumo y solo me queda pedir disculpas por ello", aseguró Karen Bejarano en sus redes sociales.

