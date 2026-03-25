Karen Paola desata polémica en vivo tras urgente ida al baño en “Fiebre de Baile”: "Me pareció de muy mal gusto"

La última emisión de Fiebre de Baile se convirtió en uno de esos momentos que rápidamente se viralizan y no precisamente por la coreografía. Karen Paola protagonizó una situación insólita en plena transmisión en vivo, cuando una urgencia fisiológica la puso en el centro de la polémica.

Todo comenzó durante la dinámica donde los participantes debían improvisar coreografías según la música. Mientras Diana Bolocco conversaba con los concursantes, la cantante le indicó a la animadora, con un gesto y sin rodeos, que necesitaba ir al baño para “hacer del dos”.

Minutos después, el espacio se fue a comerciales, y la conductora se mostró comprensiva: "Vamos a hacer un gesto hacia ti, porque queremos que estés cómoda y entregándolo todo", permitiendo que la exMekano pudiera resolver su urgencia sin mayores problemas.

Pero lo que parecía un momento natural rápidamente se transformó en polémica. Tras su presentación en solitario, Fran García Huidobro lanzó sin filtro: "¿Usted no controla esfínter?". Y Raquel Argandoña no se quedó atrás, evaluándola duramente por lo ocurrido al inicio: "Sabe que este es un programa en directo y no le puede decir a la conductora que le dé permiso para ir al baño y menos para hacer del 2", acusó.

La crítica no terminó allí. Argandoña añadió: "Si usted se hizo la chistosa, a mí me pareció de muy mal gusto", calificación que acompañó con un 3, dejando claro que no pasó desapercibida para el jurado.

Karen Paola, sin embargo, no se quedó callada y salió a defenderse ante la polémica: "Yo fui al baño antes y quiero decirlo porque esto le puede pasar a cualquiera en cualquier minuto, es parte de la biología humana. Yo fui al baño, ando con la guatita rara. Lele la guatita. No puedo decirle a mi guatita cuándo sí y cuándo no", explicó.

"Yo sabía que si me ponía a bailar, la guatita me iba a decir: 'para, por favor'", continuó, dejando en claro que prefirió avisar antes de arriesgar un accidente en vivo.

PURANOTICIA