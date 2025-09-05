Karen Paola aclaró el motivo de su ingreso a pabellón y descarta nueva cirugía estética: "Tengo que cuidarme"

Hace unos días, Karen Paola compartió en sus redes sociales que volvería a ingresar a pabellón. Muchos asumieron que se trataba de una nueva cirugía destinada a corregir las imperfecciones que habrían quedado en sus senos tras su última intervención con el doctor Vidal.

No obstante, fue la propia cantante quien aclaró a través de su cuenta de Instagram que la operación no tenía relación con aquello, sino que respondía a una complicación en uno de sus brazos.

Cabe recordar que semanas atrás se supo que la artista sufrió un accidente durante su breve participación en Mundos Opuestos 3, donde permaneció solo por 48 horas.

"Estoy con una operación en el bracito. Eso significa que en este minuto mi brazo está del porte de la pata de un elefante. Sí, está muy hinchado y hay un poquito de dolor", comenzó diciendo Paola.

"Igual es una operación donde hubo una intervención grande, porque me tuvieron que poner una prótesis. Entonces, tengo que cuidarme el brazo porque es en este minuto donde se está curando", agregó.

Finalmente, Karen informó que está siguiendo todas las indicaciones médicas.

"Tengo que moverlo muy poquito y ser muy cuidadosa, sobre todo las primeras dos semanas antes de que tenga mi control postoperatorio, porque después tendría que empezar con la kine", cerró.

