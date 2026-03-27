Karen Doggenweiler y Rafael Araneda se sinceran tras renovar su trono en Viña: “Estamos muy entusiasmados”

El Festival de Viña del Mar ya tiene su dupla ganadora asegurada: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda seguirán dominando el escenario de la Quinta Vergara, tras renovar su contrato por dos años más, asegurando su presencia hasta que termine la licitación actual en 2028.

Desde la organización del certamen dejaron en claro que no se trata de favoritismos: la decisión responde a los “excelentes resultados de audiencia, estudios de opinión y la complicidad de ambos conductores”. La conexión con el famoso “Monstruo” habría sido clave para mantener a esta pareja al frente del evento más importante de la música latina.

Tras dar a luz la polémica, Doggenweiler reveló que ya tenían conocimiento interno de la noticia. "Sabíamos esta noticia hace algún tiempo, pero estamos muy contentos de que por fin se haya oficializado. Esto nos permite ponernos a trabajar desde ya para el próximo festival y darle continuidad al proyecto", señaló, resaltando además su química con Araneda: "El Rafa es un tremendo amigo, trabajamos muy bien los dos".

Por su parte, Araneda destacó la ratificación basándose en resultados concretos. "Me siento halagado y agradecido. En esta industria las cosas no se hacen por cariño, se hacen porque funcionan", afirmó con claridad. Además, detalló el “sello” que han logrado imponer: "Karen me da una tranquilidad y una seguridad que nos permite trabajar libres, sin libreto, imponiendo un estilo que no se había visto antes en la Quinta Vergara".

De cara a Viña 2027, Araneda adelantó que la maquinaria ya está en marcha. "Estamos muy entusiasmados. Ya estamos pensando en qué artistas nos gustaría ver y en todas las novedades que queremos mostrar", concluyó, dejando entrever que la dupla no solo continuará, sino que busca revolucionar el próximo festival.

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