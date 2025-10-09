Karen Doggenweiler y Rafael Araneda se reúnen con Charly García en Buenos Aires durante el lanzamiento de su colaboración con Sting

Durante su paso por Buenos Aires, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, rostros confirmados para animar el próximo Festival de Viña del Mar, coincidieron con el legendario músico argentino Charly García.

La conductora compartió en sus redes sociales algunas fotografías del encuentro, que se produjo en el contexto de las actividades de promoción de “In the City”, el nuevo proyecto musical que une a García con el británico Sting.

“¡Un maravilloso encuentro con Charly García en Buenos Aires! Disfrutamos del lanzamiento de la canción In The City, la colaboración entre Charly García y Sting. Es una nueva versión de un tema de Charly de 2010, In the City That Never Sleeps, y se anunció con un video que mostraba a ambos artistas en sus respectivas ciudades, Buenos Aires y Nueva York”, señaló Doggenweiler en su cuenta de Instagram.

"Para nosotros es un privilegio poder compartir con un tremendo artista como lo es Charly y además en su tierra natal", agregó la animadora.

IN THE CITY

El preestreno de “In The City”, la inédita colaboración entre Charly García y Sting, se llevó a cabo el pasado martes 7 de octubre en La Fábrica, emblemático recinto musical ubicado en el barrio de Palermo, Buenos Aires, donde asistieron, entre varios invitados, los animadores chilenos Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

El lugar, considerado un punto histórico para la música argentina, fue durante casi dos décadas —entre 1986 y 2005— el espacio creativo de García, donde dio vida a varios de sus proyectos más icónicos, incluido el concepto “Say No More”.

PURANOTICIA