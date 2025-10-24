Karen Doggenweiler y Rafael Araneda deslumbran en los Latin Billboard 2025 promocionando el Festival de Viña del Mar

Los animadores del Festival de Viña del Mar, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, brillaron en una de las noches más esperadas de la música latina: los Premios Latin Billboard 2025.

Con looks que marcaron tendencia, la dupla viñamarina se robó todas las miradas en la alfombra roja del evento.

Cabe mencionar que ambos se encuentran en plena gira internacional promocionando el certamen de la Quinta Vergara, y esta parada en Miami fue una de las más comentadas. Durante su paso por los Billboard, los conductores no solo deslumbraron con su elegancia, sino que también compartieron con reconocidas figuras de la industria musical, varios de ellos exinvitados del festival de la Ciudad Jardín.

En cuanto a sus looks, Araneda apostó por un sofisticado traje “total black”, combinando chaqueta, camisa, pantalón y corbata en el mismo tono, logrando un estilo moderno y sobrio.

Por otro lado, Doggenweiler, optó por un vestido negro sin mangas con un profundo escote en V, complementado con accesorios dorados (cinturón, collar y aros( que aportaron un toque de glamour y elegancia.

Como ya es tradición, los animadores del festival viajan cada año a distintos eventos internacionales para reforzar la presencia de Viña en el calendario musical latino.

PURANOTICIA