Karen Doggenweiler sorprende bailando en apertura de Viña 2026

La animadora Karen Doggenweiler sorprendió al público durante la apertura del Festival de Viña del Mar 2026 al mostrar sus “pasos prohibidos” en medio de la obertura del certamen.

El espectáculo inaugural se desarrolló en la Quinta Vergara, donde la animadora apareció bailando junto a un conjunto de artistas nacionales, dando inicio a la primera noche del evento.

Entre los músicos que participaron del número estuvieron Princesa Alba y Nico Ruiz, quienes aportaron ritmo y energía a la presentación.

Uno de los momentos más comentados fue la reaparición de Cami Gallardo, quien volvió al escenario de la Quinta, generando entusiasmo entre los asistentes.

El número destacó por su propuesta dinámica, combinando música, coreografía y una puesta en escena que buscó resaltar el talento nacional en el inicio del festival.

El público respondió con aplausos y entusiasmo, celebrando el despliegue artístico y la cercanía de la animadora con los asistentes.

Con esta obertura, el Festival de Viña 2026 dio el puntapié inicial a una semana de espectáculos que prometen música, humor y momentos memorables en el principal escenario del país.

