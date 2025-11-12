Karen Doggenweiler sorprende al mundo de la farándula: se lanza al diseño de joyas con su nueva colección “Bloom”

Mientras todos esperan verla nuevamente en la Quinta Vergara como animadora del Festival de Viña 2026, Karen Doggenweiler ha decidido sorprender a sus seguidores de otra manera.

Ahora la periodista incursiona en el mundo de las joyas, atreviéndose a dejar su huella en la moda con una propuesta con bastante glamour.

De la mano de Mery Satt, Karen lanza “Bloom”, una colección que promete más que accesorios. Se trata de un mensaje de empoderamiento y autenticidad, diseñado para mujeres que buscan reflejar su esencia sin filtros.

La elección de Doggenweiler como rostro de la colección no es casual. Su cercanía con el público, su carisma y su capacidad de reinventarse la convierten en la candidata ideal para transmitir la visión de la marca. Como muchas mujeres, la animadora lidera, crea y se transforma día a día, algo que ahora queda plasmado en cada pieza de Bloom.

"Quiero que cada una de ustedes sienta ese brillo especial que solo la naturaleza puede regalar, permitiéndoles florecer en su máximo esplendor. Esta colección no es solo joyería; es mi esencia, mi autenticidad y mi visión de la elegancia traducida en piedras naturales", expresó Karen.

Cada joya de Bloom está hecha en plata 925 y adornada con piedras naturales como zafiros, rubíes, esmeraldas y topacios, seleccionadas no solo por su belleza, sino también por su simbolismo y energía.

"Durante mucho tiempo, mi amor por la naturaleza ha sido mi inspiración, y ese brillo único que solo las gemas pueden dar lo encuentran en cada pieza de Bloom", agregó la comunicadora, dejando claro que la colección es tan personal como sofisticada.

Bloom by Karen Doggenweiler ya se encuentra disponible en las tiendas Mery Satt Joyas del Portal La Dehesa, Pueblo del Inglés y Casacostanera, además de la tienda online oficial www.merysattjoyas.cl.

PURANOTICIA