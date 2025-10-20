Karen Doggenweiler se ausenta de “Mucho Gusto” y genera misterio sobre su regreso

La mañana de este lunes no fue como cualquier otra en “Mucho Gusto”. Los televidentes notaron de inmediato una gran ausente: Karen Doggenweiler. Y claro, en redes la pregunta se repitió una y otra vez: ¿Qué pasó con Karen?

En su lugar, apareció Marianne Schmidt, más conocida como “La Gringa”, quien ya ha salvado el puesto en otras oportunidades. Apenas comenzó el programa, José Antonio Neme la saludó con su característico humor y adelantó que lo acompañará “por algunos días”, dejando entrever que la ausencia de Karen se extenderá más de lo habitual.

Aunque el periodista no dio mayores detalles, varios portales comenzaron a especular. Y fue Fotech quien aclaró el misterio: la animadora no está de vacaciones ni acompañando a su marido, Marco Enríquez-Ominami, sino que tiene compromisos ligados al Festival de Viña del Mar.

Por ahora, no hay fecha confirmada para su regreso al matinal, pero se espera que su ausencia se prolongue algunos días más.

Cabe recordar que a fines de septiembre Karen también se tomó un receso por un viaje programado, lo que mantiene a los fans del programa atentos a su pronta vuelta.

Mientras tanto, Neme y La Gringa intentan mantener el matinal en su tono habitual.

PURANOTICIA