Karen Doggenweiler rompe el silencio sobre tenso cruce entre Monserrat Álvarez y Marco Enríquez-Ominami: "Estuvo muy bien"

Hace unas semanas, un momento de tensión se vivió en el matinal “Buenos Días a Todos” de TVN, cuando la conductora Monserrat Álvarez protagonizó un inesperado intercambio con el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

El incidente se generó durante una entrevista en la que la periodista formuló una pregunta que incomodó al invitado, generando un cruce de palabras en plena transmisión en vivo.

“Esta es su quinta aventura y en las dos anteriores resultó sexto... ¿Le ofende cuando el dicen el candidato eterno?”, le consultó la periodista en ese entonces.

“Es como que le dijera a usted que le va pésimo en el matinal y usted sigue aquí”, le respondió MEO.

LA OPINIÓN DE KAREN DOGGENWEILER

A un mes del comentado intercambio en vivo entre Monserrat Álvarez y Marco Enríquez-Ominami en el matinal Buenos Días a Todos, la periodista y pareja del candidato, Karen Doggenweiler, abordó por primera vez el tema.

Sus declaraciones se dieron este miércoles durante una transmisión conjunta de los programas Que te lo digo y Zona de Estrellas, donde fue consultada al respecto.

“Marco estuvo muy bien”, respondió la conductora, sin querer hablar más del tema.

Tras ser insitida sobre esta polémica entrevista, Karen expresó: “Sabes que pasa, llega un minuto que tú dices ¿Por qué por el hecho de ser mujer no le puedes responder a alguien? Es al revés siento yo”.

Finalmente, la comunicadora no quiso referirse más a esta situación y defendió su decisión.

