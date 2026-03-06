Karen Doggenweiler recibe importante premio en medio de su gran momento televisivo

En medio de aplausos y elogios el Women Economic Forum (WEF) Chile decidió poner en lo más alto a Karen Doggenweiler. La animadora de Mega fue distinguida con el premio “Exceptional of Excellence”, uno de los reconocimientos más importantes que entrega esta plataforma internacional enfocada en liderazgo femenino.

El galardón —que suele reservarse para figuras con trayectoria e impacto social— llega justo cuando la periodista vive uno de sus momentos más visibles en televisión. El foro internacional subrayó que la distinción aparece en plena ola de popularidad para Doggenweiler, tras su comentada participación en el Festival de Viña 2026 y su presencia diaria al frente del matinal “Mucho Gusto”, donde sigue marcando pauta cada mañana.

Desde el WEF explicaron que el premio “Exceptional of Excellence” se otorga a mujeres que no solo han triunfado en sus áreas, sino que además han ejercido liderazgo e influencia, ampliando miradas y empujando el protagonismo femenino en el espacio público. En el caso de la conductora, la organización destacó su “compromiso y aporte invaluable promoviendo una cultura de sostenibilidad, inclusión, equidad y liderazgo con propósito”, subrayando que su figura se ha instalado como referente para niñas, jóvenes y mujeres de distintas generaciones.

Un discurso que también dio que hablar

La ceremonia se realizó el jueves 5 de marzo, instancia en la que la animadora recibió la distinción y aprovechó de lanzar un mensaje directo sobre el rol de las mujeres en la industria. En su intervención, agradeció a Mega y dedicó el reconocimiento a las mujeres que integran sus equipos de trabajo.

“Qué linda es la instancia de poder premiarnos entre nosotras. Quiero agradecer este premio en una época del año donde me estaba acostando a las 5 de la mañana y ahora ya empecé a levantarme a las 5 AM" y siguiendo con el mensaje, agreó que “así somos las mujeres: nos adaptamos, somos capaces de transformarnos y de generar impacto en nuestro entorno”.

Pero Doggenweiler no se quedó ahí. También puso sobre la mesa la importancia del trabajo colectivo, haciendo referencia tanto al matinal como al escenario más grande del verano.

“Las mujeres sabemos que hay que trabajar en equipo, que debemos generar impacto y tener un compromiso real. Somos capaces de ejercer liderazgo; no hay que quedarse solamente en las palabras, hay que pasar a la acción”, indicó al cerrar su discurso.

