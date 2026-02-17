Karen Doggenweiler enciende la expectación por su vestido de la Gala de Viña 2026

La animadora Karen Doggenweiler ya está lista para robar todas las miradas en la esperada Gala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, y no ha dudado en soltar algunas pistas que tienen a todos hablando.

En conversación con El Mercurio, la conductora reveló un detalle que eleva la polémica: su vestido no es cualquiera, sino que aseguró que previamente fue usado por una modelo internacional, lo que aumenta la expectación sobre su elección para la noche más glamorosa del año.

Cabe mencionar que la periodista compartirá escenario con Rafael Araneda este viernes 20 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar, dando inicio a la semana festivalera que promete sorpresas, público y, por supuesto, mucho estilo en la alfombra roja.

Mientras la dupla de animadores ajusta los últimos detalles, el misterio en torno al atuendo de Karen mantiene a la audiencia pendiente y especulando sobre cuál será el look que marcará tendencia en la Ciudad Jardín.

PURANOTICIA