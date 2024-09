Karen Doggenweiler devela como le propusieron animar el Festival de Viña: “Para mí era un sueño largamente acariciado”

Karen Doggenweiler, periodista y actual rostro del matinal de Mega, fue confirmada a principios de esta semana como la nueva animadora del Festival de Viña del Mar, un hito que representa, posiblemente, el mayor logro de su carrera y un paso importante hacia el rol más visible y comentado del verano chileno.

"Viña es un escenario impresionante, siempre hay mucho en juego", comentó Doggenweiler, rodeada de una escenografía que resalta la magnitud y el desafío que implica el evento en la Ciudad Jardín.

Durante la emisión del programa matutino Mucho Gusto, el cual conduce junto a José Antonio Neme, fue presentada oficialmente como la principal conductora del festival el lunes 2 de septiembre. El anuncio se realizó en vivo, con la presencia de directivos de Mega, incluyendo al propio Carlos Heller, presidente del directorio de Megamedia.

En una entrevista con La Tercera, Doggenweiler reveló que la propuesta le había sido planteada con anterioridad, a principios de mayo, poco después de que Mega se adjudicara la licitación del festival para el período 2025-2028, en una reunión durante un almuerzo.

“Fue un almuerzo bien bonito y emotivo. Yo algo intuía, pero es un poco como cuando te llamaban a la oficina del inspector. Te van a retar o viene algo increíble. Y llegó algo increíble, Me dijeron ‘queremos que seas la animadora de Viña’. Para mí era un sueño largamente acariciado”.

Reveló que jamás dudó en dar el sí a Viña del Mar. “Nunca se generó esa situación y yo creo que también cuando me lo plantean lo hicieron con la confianza y la sonrisa de quien sabe que está ofreciendo algo que uno ha soñado, que ha acariciado y que por fin se materializa”.

“Yo creo que por eso fue un momento muy especial y bien mágico. Me emocioné mucho en esa oportunidad cuando lo conversamos”, recordó el rostro de Mega.



Respecto a los miedos que pueda generar una sobreexposición al conducir el festival, la periodista indicó que “yo creo que es un escenario impresionante y claro, se juegan siempre muchas cosas en Viña. Pero, ¿sabes qué? Lo vivo con harta confianza”.

“Yo creo que estoy acá por mi carrera, por mi trabajo, por mi capacidad, por 30 años de haber hecho tantos programas, siempre muy cercanos y vinculados a la gente, de mucho compromiso con el público. Fui al Festival de público, a cubrirlo como periodista, de jurado, luego animando los programas satélites. Entonces, lo veo como algo tan lindo”, aseguró.

“Hay veces en que uno dice ´ya, mira, como que ya no fue´. Pero es increíble que de repente aparezcan esos sueños. Yo creo que por eso hay una lección bien bonita y especialmente para las mujeres, que no hay que rendirse, que hay que perseverar, que merecemos todo lo que soñamos”, reconoció Doggenweiler.

“O sea, este era un anhelo tan precioso y lo digo con mucha convicción, merecemos todo lo que soñamos. Hemos trabajado tan duro, no hay que bajar los brazos. Llegan, se materializan esos sueños, a veces en el momento en que uno menos lo esperaba, pero es cuando es”, sostuvo.

Consultada por las ocasiones en que pudo ser el rostro de la animación y no lo fue, sobre todo cuando era parte de TVN, la periodista reveló que “lo tenía ahí como dormido, lo había dejado (el sueño). A lo mejor tampoco nunca pensé que iba a volver a estar en un programa en la mañana, pero es lindo regresar a un matinal. Y así, también vuelven los sueños de Festival. O sea, de pronto como que las lindas noticias florecen”.

“Yo ya tenía la decisión tomada de venirme a Mega y porque no me pareció que fuera justo para... Quisiera ni siquiera entrar en ese tema, pero me pareció que las cosas tienen que llegar cuando son y no muchas veces en momentos ya como una última herramienta o instancia”, recordó.

“Mira, yo para TVN tengo los mejores recuerdos, siempre las mejores palabras, hay equipos a los que adoro. Tengo muchos amigos, hablo siempre. Fueron los primeros en felicitarme. Imagínate, cómo no los voy a querer. Y están siempre en mi corazón. Llegué ahí el año 91, al departamento de prensa, y siempre voy a tener los mejores recuerdos. A pesar de toda la linda carrera, esta linda noticia llega, pero llega más tarde. Estando en TVN, ya tenía decidida la idea de venirme a Mega”, añadió.



Respecto a las reacciones en redes sociales una vez conocida la noticia, Karen Doggenweiler afirmó que “leo, pero no tanto tampoco. No puedo leer todo, es mucho. Pero intento, sí, intento leer todo y agradezco. Las mujeres especialmente, muy cariñosas, muy solidarias, y sienten como prácticamente la pedimos, porque es como que hace rato veníamos sintiendo que ya era una carrera que tenía que tener un momento tan importante y estelar como este”.

“Es bien inédito que nombren a una mujer primero. Estábamos tan acostumbrados a que la figura del hombre era la central, con mucho mérito, por supuesto, pero que siempre la mujer era un poco ahí como acompañando”, reconoció.

“Y este es un cambio de era, absolutamente. Se puede hablar de una mujer primero, que se vea, que se sienta empoderada, y que hoy en día, inmediatamente después de la nominación, empecemos a hablar todos de quién la va a acompañar”, dijo la periodista.

“Yo creo que es un escenario donde uno necesita a alguien para interactuar, para jugar, que se presta, además. Yo trabajo mucho en equipo y me encanta y he tenido la suerte de trabajar con los mejores animadores de Chile. Entonces, tener a un partner ahí en el escenario va a ser genial. Y lo estoy esperando con los brazos abiertos”, sostuvo respecto a la opción de animar sola el evento.

Por último, consultada por las críticas que hablan de una maniobra política su designación por estar casada con Marco Enríquez-Ominami, el rostro de Mega indicó que esos cuestionamientos los ve como algo “muy injusto. Yo tengo una carrera de 30 años y siempre de mucha cercanía con el público. Y siempre me he mantenido independiente en mi carrera. Soy mamá, soy periodista, soy mujer”.

“No puede ser que en Chile a uno se la juzgue por lo que supuestamente dice o dijo o hizo el marido. Entonces, es bien increíble, insólito, es como del siglo pasado. Y te insisto, no es posible que en Chile uno se case y pierdas tu identidad o pases a ser la extensión de tu marido”, expresó.

“Yo creo que esta es una linda pelea que hay que dar. No solamente por mí ahora, sino que por las futuras animadoras o las niñas que sueñan con subirse a la Quinta Vergara para que en una entrevista no les pregunten qué piensan del marido, qué te parecen las opiniones sobre... Entonces, yo creo que eso es muy importante, es una situación que parece como de 1900, no sé, no sé ni qué año decir, 1940, no sé. Que te hicieran una pregunta así o ver comentarios así, yo creo que son de otro siglo”, finalizó.

