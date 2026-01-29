“Kanela” irrumpe en “Vecinos al límite”: el polémico fichaje que promete sacudir el reality

El reality de encierro que animan Sergio Lagos y Karla Constant promete encender las tensiones desde el primer día. Ambientado en un barrio con cuatro casas, cada espacio será habitado por un equipo formado por dos famosos y cuatro desconocidos, quienes competirán no solo por mudarse a la mejor casa, sino también para evitar ser desalojados del juego.

Hasta el momento, el elenco de celebridades ya cuenta con nombres como Alejandra Fosalba y Felipe Contreras, Paula Pavic con Carla Ballero, y el cordobés Joche Bibbó junto a Princeso, su antiguo compañero de “Mundos opuestos”.

“KANELA”

Pero la gran sorpresa llega con el anuncio del cantante de cumbia, Héctor Muñoz, más conocido como “Kanela”, quien liderará el cuarto y último equipo de famosos.

Kanela, de 44 años y oriundo de Coronel, explicó el origen de su apodo: “Mi abuela decía que era igual a un árbol de canelo, ‘delgado y larguirucho’”, recuerda, un mote que terminó por convertirse en su nombre artístico.

Su trayectoria musical comenzó en la banda de rock Los Vinchucas, para luego dar el salto a la cumbia con Noche de Brujas, inspirado por un letrero que decía “Gran baile de noche de brujas” durante un evento de Halloween en 2003.

Desde entonces, Kanela se ha consolidado en la música nacional con hits como “Me gusta todo de ti”, “Entrégame” y “Dime por qué”. Su historial incluye cinco discos de estudio, tres DVD en vivo, discos de oro y platino, además de presentaciones en programas de televisión y escenarios de gran magnitud como el Festival de Viña del Mar 2015 y el Festival del Huaso de Olmué 2016.

Su estrategia en el reality

Este sábado, Kanela estará en el casting abierto desde las 8 de la mañana en el Centro Parque del Parque Araucano, en Las Condes, buscando a los cuatro desconocidos que completarán su equipo en "Vecinos al límite".

Sobre su enfoque dentro del juego, el cantante adelantó que su prioridad será la música: “Buscaré a gente sencilla, carismática y que tenga afinidad con la música, que ojalá toque algún instrumento como guitarra o piano, para así poder seguir creando algo en el encierro. Quién sabe, quizás salga algún hit antes de salir, sería algo muy simpático”, sostuvo.



PURANOTICIA