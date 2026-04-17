Kaminski estalla en tribunales y apunta contra la prensa en medio de grave caso por presuntos delitos económicos: "¡Investiga, poh, mujer!"

Francisco Kaminski volvió a quedar en el centro de la polémica tras presentarse este jueves en tribunales para responder a las distintas aristas judiciales que lo rodean, en medio de acusaciones por supuestos delitos económicos que han encendido el debate mediático.

Aunque se especulaba con la posibilidad de que se decretaran medidas cautelares más duras en su contra, finalmente la resolución judicial fue otra: el locutor radial seguirá enfrentando el proceso en libertad mientras avanza la investigación.

De acuerdo con antecedentes difundidos por Canal 13, el ex de Carla Jara habría sido denunciado por solicitar cerca de $100 millones a un socio para la organización de diversos eventos, monto que hasta ahora no habría sido reintegrado. A esto se suma otra denuncia por un cheque por $86 millones entregado en el contexto de una promesa de compra de una vivienda, el cual no contaría con respaldo, además del giro doloso de cheques que superarían los $17 millones.

Kaminski estalla contra la prensa

Tras salir de la audiencia, el ambiente se tensó aún más cuando el comunicador se enfrentó directamente a los medios presentes. Lejos de mantener distancia, Kaminski reaccionó con evidente molestia ante las preguntas sobre su situación judicial.

"Investiguen, dejen de hablar tonteras. Quedó sin efecto la causa. Investiguen, yo no le debo a nadie. No saben ni de lo que están hablando, por favor. Vengo a un acuerdo reparatorio, por algo que está al día", expresó.

Pero el intercambio no terminó ahí. Ante la insistencia del programa "Hay que decirlo" -quienes consultaron por los chques- Kaminski volvió a lanzar duras críticas: "¡De qué cuotas me estás habando! ¡investiga! ¡investiga! ¡investiga, poh, mujer! Si yo también soy periodista. Es que estás mal informada, poh. Estás informando mal".

Finalmente, el ex rostro televisivo apuntó directamente a la entidad bancaria en medio de sus descargos, insistiendo en su defensa y cerrando con una frase tajante respecto del caso de la vivienda: "Déjense de hablar tonteras, yo no le debo a nadie", sentenció.

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