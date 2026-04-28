Kaminski arremete contra el allanamiento en su hogar por investigación de red ligada al narcotráfico: “Dejaron la cag…”

Francisco Kaminski volvió a su departamento tras recuperar la libertad, pero lejos de bajar el perfil, salió con todo a enfrentar a la prensa y dar su propia versión del escándalo policial que lo tuvo tras las rejas.

El comunicador se encuentra en el ojo de huracán por una investigación de alto calibre que apunta a desmantelar una red ligada al narcotráfico y al lavado de dinero, con nexos en una automotora con la que él mantuvo vínculos comerciales.

Con evidente incomodidad, Kaminski negó de plano cualquier relación turbia con la organización. "Yo compré un auto, no soy ningún rostro. La automotora era auspiciadora de un programa en el que trabajé en La Red. A mí me dijeron que yo estaba en calidad de testigo", disparó, dejando entrever su indignación por la forma en que se ejecutó el operativo.

Ahora, el locutor no se guardó nada al relatar cómo la policía irrumpió en su hogar en plena madrugada. "Entraron a mi casa como si fuera un delincuente. Me botaron una puerta a las 05:00 de la mañana. No sé qué buscaban, pero dejaron la cag...", lanzó, elevando el tono y apuntando directamente contra el procedimiento. Según él, todo habría escalado por el hallazgo de cantidades menores de sustancias.

"Encontraron una pastilla de clotiazepam, según ellos sin receta, y 3.5 gramos de marihuana que me regaló un amigo cuando no podía dormir. Por eso me llevaron detenido", aseguró Kaminski, insistiendo en que todo fue "totalmente irregular". Además, denunció sentirse prácticamente sitiado por la prensa, que ya estaba apostada fuera de su casa mientras ocurría el allanamiento.

El comunicador fue tajante al desmarcarse de cualquier delito mayor. "Yo no estoy imputado, nunca fui imputado. No tengo nada que ver con los lavados de activos", afirmó sin titubeos. Y lejos de dejar el tema ahí, adelantó que buscará tomar medidas legales: "Voy a hablar con un abogado para interiorizarme, esto no corresponde. Este acoso me perjudica mucho", cerró Kaminski.

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