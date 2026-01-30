Justin Bieber vuelve a los Grammy y marca el inicio de una nueva etapa

Justin Bieber será uno de los grandes protagonistas de los Premios Grammy 2026, donde volverá a presentarse en vivo luego de cuatro años. El artista de 31 años actuará este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, marcando su primera performance en la gala desde 2022, cuando interpretó Peaches junto a Giveon y Daniel Caesar.

El regreso llega en un momento clave de su carrera. Bieber compite este año por cuatro estatuillas, entre ellas Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop por Swag, además de Mejor Interpretación Pop Solista por Daisies y Mejor Interpretación R&B por Yukon. En la categoría principal enfrentará a artistas como Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar y Tyler, the Creator.

Con 23 nominaciones y dos Grammy a lo largo de su trayectoria, el canadiense vuelve a posicionarse en el centro de la escena. Según una fuente cercana citada por Rolling Stone, este hito confirma “el inicio de una nueva etapa” creativa, impulsada por el éxito de Swag y decisiones artísticas tomadas con mayor control personal.

La gala contará además con presentaciones de Sabrina Carpenter, Clipse junto a Pharrell Williams, Post Malone, Slash, The Marías y varios nominados a Mejor Artista Nuevo. Trevor Noah será el anfitrión por sexta y última vez consecutiva, mientras que Harry Styles y Doechii participarán como presentadores.

El regreso a los Grammy no será el único gran momento del año para Bieber: también está confirmado como headliner de Coachella 2026, consolidando un esperado retorno a los grandes escenarios.

