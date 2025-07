Justin Bieber sorprende a sus fans por su regreso a la música tras el lanzamiento de su nuevo álbum "SWAG"

El reconocido cantante canadiense, Justin Bieber, sorprendió a todos sus fanáticos luego de anunciar su regreso a la música tras cuatro años del estreno de su último álbum "Justice (The Complete Edition)".

Y se trata de su nueva apuesta, "SWAG", una pieza compuesta de 20 canciones, la cual fue anunciada a través de las pantallas de Times Square en Nueva York, donde reveló el título, portada y los nombres de cada single que integrará.

Luego del spot publicitario, la noticia fue reconfirmada por el artista a través de sus redes sociales, donde compartió múltiples imágenes del gran despliegue publicitario para la pieza.

Tal como muestran las imágenes, las canciones son las siguientes:

1. All I Can Take

2. Daisies

3. Yukon

4. Go Baby

5. Things You Do

6. Butterflies

7. Way It Is

8. First Place

9. Soulful

10. Walking Away

11. Glory Voice Memo

12. Devotion

13. Dadz Love

14. Therapy Session

15. Sweet Spot

16. 405

17. SWAG

18. Zuma House

19. Too Long

20. Forgiveness

Cabe mencionar que este esperado álbum ya fue lanzado a través de la disquera Def Jam.