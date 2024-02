“Juntos, Chile se Levanta”: Evento benéfico en ayuda a los damnificados por los incendios logra reunir más de 5 mil millones de pesos

Este viernes se llevó a cabo el evento benéfico “Juntos, Chile se Levanta”, el que buscaba ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales que arrasaron en diversas comunas de la región de Valparaíso, consumiendo 8.500 hectáreas y dejando 132 víctimas fatales.

Los encargados de abrir los fuegos a las 18:00 horas desde el Movistar Arena, ubicado en la comuna de Santiago de la región Metropolitana, fueron el dúo de bailarines nacionales “Power Peralta”, quienes fueron seguidores por las presentaciones de Gepe, Karen Paola, Noche de Brujas y Young Cister con Kidd Voodoo.

Posteriormente, quien se hizo presente fue el propio Presidente de la República Gabriel Boric, quien acompañado por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Carolina Arredondo, hizo un llamado a colaborar con los afectados por la tragedia, además de agradecer a todos quienes han puesto su granito de arena en la cadena solidaria. “Acá necesitamos una reconstrucción que no sea solamente de parar unos palos, necesitamos una reconstrucción emocional también”, fueron parte de las palabras de aliento del Jefe de Estado.

Luego de la emisión de los noticieros de los respectivos canales, fue el turno del segundo bloque, el que en su inicio contó con una presentación del Ballet oficial del Festival de Viña del Mar, quienes bailaron al ritmo de las interpretaciones de Carolina Soto, Juan Angel Mallorca, Hadonais Nieves y Christell.

Además, hubo espacio para las presentaciones del argentino Luciano Pereyra, y los nacionales Myriam Hernández, Illapu, Gino Mella junto a Jairo Vera y Polimá Westcoast, quienes hicieron bailar al ritmo de la música urbana a los asistentes.

Sin embargo, no todo fue música en el evento solidario, ya que contó con el humor del triunfador del Festival de Viña del Mar Diego Urrutia, quien logró hacer reír al público presente.

Lamentablemente no todo fue risas en el Movistar Arena, ya que “Juntos, Chile se Levanta” había anunciado dentro de su parrilla programática al argentino Jorge Alis, quien finalmente no consiguió realizar su presentación sobre el escenario, acusando en sus redes sociales de “censura” a los encargados de la producción.

“Mandamos la historia que teníamos que mandar, no leyeron el guion que mandamos, y después mandamos el video que íbamos a hacer, no lo pudieron abrir y después de eso no sabían lo que podíamos hacer. Y ahora, como que se decían cosas que como estaban en la televisión, no se podían decir ciertas cosas en la televisión”, relató el trasandino a través de su cuenta personal de Instagram, donde añadió que “teníamos crítica social que parece que no servían, que no se pueden decir. Nos vamos (...) Es una mierda que haya censura”.

Pese a esto, el show fue todo un éxito, ya que se extendió hasta pasada las 02:00 horas de este sábado, logrando recaudar la suma total de $5.544.577.916.

