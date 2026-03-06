Junior Playboy estalla tras votación en “Fiebre de Baile” y lanza dura acusación contra Nico Solabarrieta: “Está en la tele por los papás”

La noche de “Fiebre de Baile” terminó con más drama que coreografías. El capítulo de este jueves dejó a Mariela Sotomayor fuera de competencia tras no convencer al jurado con su presentación, convirtiéndose así en la primera eliminada de la temporada. Pero lo que realmente encendió el ambiente ocurrió después, cuando Junior Playboy explotó sin filtro en los pasillos del canal.

El chico reality quedó con notas tan bajas como las de la ex “Maldita Moda”, situación que lo dejó furioso. ¿La razón? Según él, Nico Solabarrieta tuvo una presentación peor, pero igual logró salvarse gracias al voto del público, dejándolo a él en zona de riesgo.

Con la molestia acumulada, Junior enfrentó a los generadores de contenido y apuntó directamente contra la producción del programa y también contra el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara.

“Yo estoy aquí por las mías, mis papás no son famosos, yo no soy hijo de, yo estoy por las mías. Esto es raro, que hayan salvado al Nico y no me salvaron a mí, sabiendo que el Nico lleva menos años de carrera, que baila peor que yo, que el Nico está en la tele netamente por los papás, que no tiene talento, entonces digo yo... yo no quiero descalificar pero seamos sinceros...”, se desahogó sin filtro.

La molestia del llamado “Thor Chileno” no quedó ahí. En su descargo insistió en que su esfuerzo dentro del programa no estaría siendo valorado.

“Creo que tengo más validez, me he sacado más la cresta bailando, y con esto lo único es que me confunden, sinceramente, yo no entiendo realmente qué está sucediendo con este programa, qué es lo que quieren realmente conmigo, jugar con mis emociones...”.

Incluso fue más allá y lanzó un llamado directo a quienes lo apoyan desde sus casas.

“¿Hasta qué punto quieren jugar? porque no entiendo que hayan salvado al Nico en vez de a mí, entonces honestamente yo les digo ‘gente, no pierdan plata en sus casas, no voten más por el Junior’, porque ya como dijo el Bombo Fica, está rara la hue... huele raro. Sospechosa la hue... honestamente yo quiero que cuiden su plata, no me salven, chiquillos, yo, mira, yo estoy aquí en el baile hoy día y mañana puedo hacer otra cosa”.

Además, recalcó que “Junior Playboy sirve para muchas cosas más, así que no crean que esto es lo único. Yo, reality, lo que sea, a mí no me van a venir a ensuciar mi camino, a bajarme las calificaciones. Y mira, creo que es muy raro esto, está muy raro, yo te digo honestamente, es muy raro".

Pese a sus críticas, el participante aclaró que no tiene un conflicto personal con Solabarrieta, aunque igual dejó claro que, a su juicio, la balanza no estaría siendo justa.

“Yo no tengo ninguna mala con él, es un compañero de trabajo, pero yo me he dado la paja de ser buena onda con todos, hablar y generar contenido. Y yo digo, ¿qué hace él? nada. Entonces contra quién estoy luchando, contra una momia. Más encima la producción también está poniendo ahí su teje y maneje. Este puntaje no me lo compro, y no me voy a comprar jamás lo que pasó al principio".

Lejos de bajar el tono, Junior insistió en que su postura dentro del programa es mostrarse tal cual es, aunque eso le traiga problemas.

“Yo no estoy aquí para andar haciendo un personaje, aparentar o tratar de quedar bien. Yo dije: ‘aquí voy a ser de verdad’. Me ampara mi voz, no puedo yo mentir y yo digo: ‘di la verdad, aunque te echen, no importa’“.

Y para cerrar, volvió a cuestionar duramente que Solabarrieta haya sido el favorito del público.

“Eso es raro, porque yo lo he visto y él no baila nada. Mira, lo pusieron en un reality de cocina; no sabe cocinar. Lo pusieron en un reality extremo, como los que participo yo en Canal 13; tampoco sirvió. Y ahora lo meten al baile. Es como: ‘¿Adónde metermos al niño? Metámoslo a leer las noticias, a ver si funciona’”.

“Me huele raro y yo creo que la gente no es tonta en sus casas. No creo que la gente haya votado al Nico. ¿Quién es del pueblo? ¿Quién es el que está con todos ustedes y siempre va a estar?”, remató.

